Cosenza: brutto incidente in via Donato Morelli, sulla strada per Donnici. Due persone ferite

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato ieri sera sul tratto di strada che da Portapiana conduce a Donnici, in via Donato Morelli. Un’auto, per cause in corso d’accertamento è finita fuori strada sfondandoo il guardrail. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre le due persone che si trovavano all’interno dell’auto che sono state trasferite all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Nel frattempo una donna, residente in via Donato Morelli e ancora sotto shock perchè pochi minuti prima era rientrata a casa con la figlia, ha inteso scrivere alla nostra redazione per segnalare la scarsa illuminazione nel tratto in cui si è verificato l’incidente: «Da due anni chiediamo di implementare l’illuminazione e guardrail più alti ma dal Comune non abbiamo ricevuto risposte o interventi»