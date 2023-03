Cosenza: Barile assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta per l’ex Hotel Centrale

COSENZA – L’imprenditore ed ex consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Barile, è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta in merito all’inchiesta sull’Hotel Centrale di Cosenza. A comunicarlo è l’avvocato Roberto Le Pera. “La Procura di Cosenza – si legge nella nota – aveva chiesto sei anni e otto mesi di carcere per Domenico Barile, noto imprenditore cosentino, già consigliere regionale di Forza Italia, accusato di aver determinato il fallimento della società di cui è stato per lunghi anni il legale rappresentante, la Hotel Centrale srl, proprietaria dell’omonimo complesso alberghiero sito nel centro di Cosenza, facente parte della catena alberghiera internazionale con marchio Best Western”.

“Un complesso alberghiero di 6 piani e oltre 200 posti letto nel centro di Cosenza con decine di dipendenti. La società di Barile aveva tentato il concordato preventivo ma in poco tempo è stata dichiarata fallita. Sono occorsi anni di indagini e di udienze dinanzi al Tribunale di Cosenza per ricostruire le dinamiche societarie, i pagamenti e i finanziamenti, per alcuni milioni di euro, erogati dalla Regione Calabria a Domenico Barile quale amministratore unico della società Hotel Centrale”.

“Nel processo – riporta ancora la nota dell’avvocato – sono stati sentiti numerosi testimoni, tra cui la curatrice fallimentare dott.ssa Longo, il curatore giudiziario Pandolfi e gli Ufficiali della Guardia di Finanza che hanno setacciato tutti i movimenti bancari e fiscali di Domenico Barile e della società Hotel Centrale. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto accertata la responsabilità penale per il solo amministratore succeduto a Domenico Barile, Giovanni Franchino, che è stato condannato, con pena sospesa, per il reato di bancarotta documentale”.