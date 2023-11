Cosenza, ancora un albero crollato su via Petrarca sotto la villa Vecchia. Rimosso dai vigili del fuoco

COSENZA – A causa del vento un grosso albero è crollato al suolo su Via Petrarca, che costeggia la parta bassa della Villa Vecchia nel centro storico di Cosenza. E non è la prima volta che accade, visto che in altre occasioni sono state documentate le stesse scene. Fortunatamente nessuno si trovava a transitare nella zona al momento del crollo dell’albero finito sulla carreggiata e non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta una sqaudra dei vigili del fuoco che ha rimosso il grosso albero mentre i vigili urbani hanno transennato temporaneamente la zona durante le operazioni di rimozione.

