Cosenza, Amaco avvisa: “Sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti il 9 settembre”

COSENZA – “Si comunica che le segreterie nazionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, CISAL e

UGL hanno proclamato per lunedì 9 settembre 2024 la seconda azione di

sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL

Autoferrotranvieri (Mobilità TPL)”. Così scrive in una nota l’azienda di trasporto pubblico locale Amaco. “In ambito locale le modalità di astensione previste per i lavoratori del

servizio urbano saranno le seguenti: dalle ore 08:05 alle ore 16:05. In tal caso potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Si precisa, infine, le corse in partenza prima dell’entrata in vigore dello scioperoraggiungeranno regolarmente i capilinea di destinazione”.

