Cosenza, aggredisce la compagna e si scaglia contro i poliziotti. Fermato e portato in Questura un 47enne

COSENZA – Momenti di paura questo pomeriggio a Cosenza dove un 47nne, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito la compagna mentre si trovavano su Corso Umberto in pieno centro. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno allertato la Polizia. Mentre la donna veniva trasportata in ospedale, in stato di shock, l’uomo ha provato a dileguarsi tra la folla.

Ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nei pressi del Comune di Cosenza. Qui, il 47enne, è andato nuovamente in escandescenza, provando ad aggredire i poliziotti e danneggiando anche l’auto di servizio. I poliziotti, dopo averlo fermato e fatto salire in auto, lo hanno portato in Questura.