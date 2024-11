Contributo “Fitto casa”, il Comune: “solo un piccolo di ritardo, liquideremo tutte le domande”

- Advertisement -

COSENZA – “Solo qualche giorno di ritardo rispetto alla data del 31 ottobre comunicata inizialmente“. L’Assessore al welfare del Comune di Cosenza, Veronica Buffone, rassicura tutte le famiglie beneficiare del sussidio e in attesa del contributo, annunciando che sono in pagamento le somme ai beneficiari dei contributi fitto casa, per l’annualità 2022 e che, tutte le domande, “saranno liquidate”.

Contributo Fitto casa, pubblicata la determina con l’elenco dei beneficiari

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la determina sul “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione contributo per l’anno 2022 con l’approvazione della graduatoria definitiva” che incamera i fondi destinati ai contributi per il fitto casa, con l’accertamento delle somme, l’impegno delle stesse e l’elenco dei beneficiari (consultabile QUI). Al Comune di Cosenza è stato concesso un contributo di € 1,2 milioni di euro pari al 100% del contributo richiesto dallo stesso ente e composto da € 1.291.056,08 di “contributo liquidabile” e da € 6.200,00 di “economie accertate”. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.