Continua la protesta dei trattori a Cosenza, numerosi gli attestati di vicinanza dei cittadini

COSENZA – Prosegue il presidio degli agricoltori che si sono posizionati su una grande aiuola spartitraffico lungo la SS107 Silana Crotonese in Vaglio Lise a Cosenza. Una protesta che ha già sortito i primi ma ancora insufficienti effetti a Bruxelles e a Roma con una serie di misure, come richiesto dall’inizio della protesta dall’intero settore agricolo in Italia ed in Europa. Nel frattempo in questa settimana, è previsto un incontro tra gli agricoltori dell’Altipiano silano e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, mentre nei prossimi giorni a Roma dovrebbe giungere una loro rappresentanza. Mentre numerosi sono gli attestati di vicinanza che stanno giungendo dai cosentini agli agricoltori, con piccoli ma significativi gesti di solidarietà. Questa mattina, dovrebbe raggiungere il presidio per una visita agli agricoltori il Vescovo Metropolita di Cosenza Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato.

