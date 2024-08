Conservatorio di Cosenza: ricca offerta formativa per l’anno accademico 2024-2025

COSENZA – Tra le prime istituzioni musicali italiane a essersi ufficialmente accreditata come sede accademica del Dottorato AFAM in Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale (40° Ciclo), il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza propone per il prossimo anno accademico 2024-2025 una ricca offerta formativa. Dopo decenni di discussioni e trattative il mondo AFAM chiude il ciclo della formazione con l’apertura di un settore fondamentale per il mondo della ricerca musicale.

Il conservatorio cosentino è capofila insieme ai Conservatori di Vibo, Reggio Calabria, di Ribera e, per i dottorati cosiddetti “industriali e innovativi”, con il Museo dei Bretti e degli Enotri e l’Orchestra sinfonica brutia. Saranno disponibili 9 borse di studio sui seguenti temi:

Prassi e Tecniche Performative delle Arti Musicali:

1.-2. Teatro d’Opera in Calabria e Sicilia

3. Studia musicorum et conservatio

4. Gli strumenti, i costruttori e la musica per organo nel meridione d’Italia dal XV al XIX secolo

5. La ricezione della performance musicale di ambito sacro italiano tra Ottocento e Novecento

Innovazione sonora e sperimentazione musicale:

6.-7. Opera soundcraft

8. VST Libraries of Calabrian Musical Heritage

9. AI in Soundtrack Creation and Immersive Soundscapes

La borsa di studio ha un importo annuo lordo pari a € 16.243,00 e viene erogata mensilmente, con pagamento effettuato non prima del venticinquesimo giorno del mese. I candidati devono possedere un diploma di laurea specialistica o magistrale o un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice. La domanda di ammissione deve essere presentata online entro le ore 12.00 del 29 agosto 2024 tramite la piattaforma ESSE3.

Le prove di ammissione includono una valutazione dei titoli e un colloquio orale. Non vi è obbligo di frequenza settimanale. Tuttavia, sono previste attività seminariali, workshop e altre attività formative che richiedono la partecipazione attiva degli studenti. Inoltre, i dottorandi possono essere coinvolti in attività di tutorato e didattica integrativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Dottorati del Conservatorio di cosenza all’indirizzo dottorati@conservatoriocosenza.it.

Nell’apposita area si potranno consultare i seguenti documenti:

– Bando 2024/2025

– Scheda corso di Dottorato 2024/2025

– Guida alla presentazione delle candidature

– Bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di interesse nazionale Artistic Research on Musical Heritage

Il Conservatorio di Musica di Cosenza è inoltre associato con il Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto per la realizzazione del Dottorato di Interesse Nazionale (DIN) Artistic Research on Musical Heritage (ARMH).