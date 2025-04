Comunali a Rende, Giorno (M5S) «Principe si unisca al percorso di rigenerazione democratica»

- Advertisement -

RENDE – “Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative a Rende, la nostra città si trova di fronte a un bivio decisivo: continuare su strade già percorse, segnate da personalismi e logiche di potere, oppure intraprendere un nuovo cammino basato sulla responsabilità collettiva, sul rinnovamento reale e sulla partecipazione dal basso”.

“In questo momento cruciale – dichiara Giuseppe Giorno, coordinatore del Movimento 5 stelle per la provincia di Cosenza – riteniamo necessario affermare con chiarezza la nostra posizione: rifiutiamo coalizioni adombrate dalla presenza ingombrante di Marcello Manna che rappresenti un ostacolo al rinnovamento autentico. Manna incarna un modello di gestione fallimentare che guarda più al mantenimento di equilibri consolidati che alla costruzione di una visione condivisa, inclusiva e realmente innovativa per il futuro della città”.

“Crediamo invece che Rende meriti un’amministrazione che nasca da un patto trasparente tra cittadine, cittadini, movimenti, forze politiche coerenti nei valori e nei programmi. In questo senso, stiamo lavorando a un progetto politico progressista che si fonda su responsabilità, partecipazione, giustizia sociale e ambientale, in dialogo stretto con Rifondazione Comunista e con le forze ecologiste e progressiste rappresentate da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs)”.

“Siamo consapevoli che la sfida del rinnovamento non può essere vinta da soli. Per questo lanciamo un appello a Sandro Principe, figura storica della politica rendese, affinché si unisca a questo percorso di rigenerazione democratica. A lui chiediamo un gesto di apertura e responsabilità: sostenere questo progetto di rinnovamento attraverso il contributo di energie nuove, volti credibili e liste coerenti con la necessità di voltare davvero pagina”.

“La nostra proposta non è contro qualcuno, ma per qualcosa: per una città più giusta, solidale, sostenibile. Per una politica che torni ad ascoltare e includere, che si apra ai giovani, al mondo del lavoro, alla cultura e all’associazionismo. È il tempo di costruire un’alternativa vera, non di rifugiarsi nelle formule del passato. Infine – conclude Giorno – registriamo la nascita di GenerAzione auspicando, fatte le premesse suddette, di poter condividere un percorso unitario. Rende può e deve cambiare. Facciamolo insieme, con coraggio e coerenza”.