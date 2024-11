Colletta alimentare a Rende: anche Amaurys Perez indossa la pettorina da volontario

- Advertisement -

RENDE (CS) – Nei giorni scorsi, come consuetudine, nel secondo sabato di Novembre, si tiene la colletta nazionale alimentare; quest’ anno edizione 2024 . Tanti volontari di ogni età vengono a presiedere davanti i supermercati di tutta Italia e anche di Cosenza e dintorni. Ma quello che un gruppo di volontari presso l’ Ipercoop di Rende non si aspettava e di vedersi arrivare il pallanuotista e volto noto della TV, Amaurys Perez, ormai calabrese per amore. Lo stesso si avvicina attratto dalla bellezza di bambini in festa, che fanno a gara per fermare gli utenti del supermercato e per proporre di aderire a quest’ importante dono. Chiede del capogruppo, la dottoressa Antonietta Greco e una volta vicino a lei le spiega commosso di aver visto da lontano una vera meraviglia fatta di dono e bambini in festa e dice: “grazie, grazie davvero per quello che fate“. Senza pensarci troppo, Antonietta gli propone di fare un giro di volontariato e gli infila la pettorina gialla della colletta alimentare. A quel punto tutti si accorgono del personaggio e che dire partono selfie a raffica, inchiodano il caro Amaurys che tra un sorriso e un tentativo di operare, alla fine si lascia anche coccolare da volontari e bambini. Un gigante buono Amaurys Perez, una persona in grado di commuoversi davanti allo ‘spettacolo’ della vita che ama donare.

Qualche dato sulla attività di volontariato svolta dal gruppo “Emmaus” di catechismo chiesa Santa famiglia della città di Castrolibero, Cs, che ha preso parte alla giornata di volontariato. I bambini di V primaria in 11 , seconda i 15 e terza in 6, secondaria di primo grado. Antonietta Greco, dopo che Perez ha espresso la bellezza che vedeva, gli ha spiegato che il progetto Emmaus voleva essere Cristo in azione commuovendo il già sensibilizzato Amaurys. A cui Antonietta ha replicato “Solo il bello sa vedere il bello, perché si vede con gli occhi del cuore”. Stringendosi in un abbraccio. Hanno aderito alla colletta annuale Anna Giulia Mannarino, politiche sociali del comune di Castrolibero, Lucia De Cicco, giornalista, gruppo Lions International club per promozione sociale e civica. Cinzia Avolio, Emanuela Gaudio, Filippo Sirianni, Tiziana Ventura, Ida Siciliano, Daniela Grandinetti (Resp. Progetto Emmaus). La Calabria si conferma fra le prime per partecipazione delle scuole con 15mila kg di beni raccolti.