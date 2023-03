Coa Cosenza, Nucci: «ridare prestigio e funzione sociale all’avvocatura cosentina»

COSENZA – L’elezione alla presidenza dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, dell’avvocato penalista, Ornella Nucci, rappresenta una novità assoluta ed un cambio di passo per l’organo professionale cosentino. Infatti, l’avvocato Ornella Nucci è la prima donna a ricoprire questa carica elettiva, in un Foro prestigioso come quello Bruzio che annovera tra i suoi presidenti illustre personalità. Per il neo presidente, come ha spiegato in una intervista rilasciata a QuiCosenza, al di là del programma e degli argomenti da trattare, il primo passo sarà quello di riportare l’avvocatura cosentina al prestigio che le compete e ad una sua funzione sociale, aprendosi all’esterno, ritornando a parlare alla città e riappropriarsi di una sua autorevolezza.

Uno dei punti del programma dell’avvocato Ornella Nucci, riguarderà il sostegno ai giovani avvocati che si accingono ad intraprendere la professione, attraverso una collaborazione con gli avvocati già strutturati.

Ed infine, c’è l’invito al senso di responsabilità da parte di tutti, specie dopo la campagna elettorale, che genera confronti e contrapposizioni. “Adesso però – è l’appello che lancia la Nucci –la campagna elettorale è finita e l’avvocatura deve ritornare ad essere una e bisogna lavorare tutti insieme per dare all’esterno una immagine coesa, compatta e qualificata”.