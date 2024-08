Città unica: ecco quanti soldi muovono Cosenza, Rende e Castrolibero

COSENZA – La fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero divide cittadini e politica. Alla delibera del Consiglio regionale della Calabria che il 26 luglio ha votato per l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio (ma non vincolante) per l’istituzione della città unica, è seguita una pioggia di ricorsi. I quesiti da votare alle urne sono due. Il primo: “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII^ e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Il secondo riguarda il nome e lascia al residente la possibilità di scegliere tra Cosenza; Cosenza Rende Castrolibero oppure Nuova Cosenza. In totale la città unica dovrebbe contare circa 109mila abitanti: 63.561 Cosenza, 36.051 Rende e 9.277 Castrolibero. Ma qual è lo stato delle finanze dei tre enti?

Comune di Cosenza

La valanga di debiti del Comune di Cosenza supera di gran lunga i 300 milioni di euro ed è gestita dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione che è un organo dotato di una propria autonomia. Nominata nel 2020 con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, ha il compito di ripianare il dissesto finanziario della città dei Bruzi. Cosenza nel 2022 ha documentato uno stato patrimoniale da 507 milioni di euro. Con un bilancio consolidato che si chiude con un risultato di -21.910.906 euro. Riceve 41 milioni di euro dai tributi versati dai cittadini e ne vanta oltre 50 milioni di euro ancora da incassare. Spende 20 milioni di euro l’anno per il personale e possiede fabbricati per un valore di oltre 108 milioni di euro.

Comune di Rende

Rende è la città al di sopra dei 15mila abitanti più ricca della Calabria. Ha poco meno di 20 milioni di euro di debiti che dovrebbero finire di essere liquidati il 2026 secondo quanto stabilito dal Piano di Riequilibrio. Attualmente il Comune è commissariato, come noto, sciolto per infiltrazioni mafiose. Il suo stato patrimoniale muove 222 milioni di euro, secondo i dati riferiti al 2021. Ha 66 milioni di euro di infrastrutture, il doppio rispetto ai circa 30 milioni di euro del Comune di Cosenza. E al contrario possiede solo 15 milioni di euro di fabbricati, poco più di un decimo di quelli nelle disponibilità della municipalità bruzia.

Comune di Castrolibero

Castrolibero ha un bilancio corrente al 2023 di 36 milioni di euro. Il suo risultato a fine esercizio, nel 2022, con circa 16mila euro inserite in contabilità non appare in perdita come quello del Comune di Cosenza. Dai tributi dei cittadini incassa circa 7 milioni di euro l’anno. L’indebitamento dell’ente, spalmato sulla popolazione residente secondo le stime ammonta a 392 euro ad abitante a copertura di un residuo debito finale di 3 milioni e 650mila euro. Dati che lasciano ipotizzare che qualora i tre Comuni si fondessero, in teoria, il “volume d’affari” generato dalla città unica si aggirerebbe sugli 800 milioni di euro.