Città unica Cosenza Rende e Castrolibero, Greco: «no alla dittatura regionale»

CASTROLIBERO – Nell’attesa che vengano consumati tutti i passaggi previsti, la proposta di legge sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero, continua a far discutere i favorevoli e i non favorevoli. Per il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, “è la città che alcuni consiglieri regionali vorrebbero, questa proposta non ha nulla a che fare con una progettualità vera di città unica. Il progetto così com’è non contiene una programmazione dal basso che significa dar voce ai cittadini”. Greco sfida i consiglieri regionali che hanno presentato la proposta di legge sulla città unica tra Cosenza Rende e Castrolibero.

