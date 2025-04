Cimitero di Rende, oltre 200 defunti in attesa di sepoltura. Principe: «Tornerà un luogo di rispetto e memoria»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Il cimitero di Rende custodisce ciò che resta dei nostri padri e degli adorati defunti della comunità. Nell’era riformista la modalità sacrale ed affettuosa con cui il cimitero è stato curato, veniva portato ad esempio in tutta la Calabria. Molti passanti provenienti da altri comuni scambiavamo il cimitero per una villa Gentilizia. Oggi purtroppo non è più così”. A dirlo in una nota è Sandro Principe, candidato a sindaco di Rende.

“È vergognoso per una comunità civile e religiosa come la nostra Rende, constatare che, attualmente, aspettano una cristiana ed umana sepoltura oltre duecento defunti. Questa circostanza, copre di un alone di vergogna chi non è stato in grado di amministrare e nel modo dovuto il nostro comune. Riportare il cimitero alla normalità, tenerlo ordinato e pulito e pieno di fiori e con nessuna bara in attesa di essere sepolta, sarà una delle prime cure della nostra amministrazione. E per fare ciò, affermiamo con grande chiarezza che il cimitero, dove è racchiusa la storia di Rende, sarà riqualificato ed ampliato nel sito ove attualmente si trova, in prossimità della nostra cara e vecchia Rende”.