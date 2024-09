CASTROLIBERO (CS) – Tutto pronto a Castrolibero per la prima edizione di River Road”, il festival musicale che trasformerà il parco fluviale di via Campagnano (accanto a G-Moto) in un deejay set internazionale a cielo aperto. Pronti a salutare l’estate con il cielo limpido, un’atmosfera vibrante e l’energia contagiosa della musica per una serata in musica imperdibile per gli amanti dei beat e delle vibrazioni che solo i migliori DJ del mondo sanno regalare. Questo è lo scenario del “River Road”, con la prima edizione di un evento unico (con ingresso gratuito) che combina la passione per la musica con la gioia di stare insieme organizzata da “Gargo” Gaetano Argondizza coadiuvato Francesco Airaldi e con il patrocinio del Comune di Castrolibero.

Dalle 18:00 alle 2:00 deejay set, special guest e divertimento

Protagonisti indiscussi della serata due deejay di fama internazionale e speciale guest dell’evento: Andrea Bigi & Marius Laurentiu, che si esibiranno alla console per la prima volta in Calabria, pronti a far ballare migliaia di persone con i loro set travolgenti. Dai ritmi della house alla techno, passando per le sonorità della trance e dell’EDM, fino alle contaminazioni più moderne della bass music e della trap. L’apertura di River Road è fissata a partire dalle ore 18, mentre dalle ore 21 inizierà la serata musicale con Vicenzo Misuraca.

Area espositiva, food e drink

Musica e divertimento all’aria aperta grazie anche ad un’area food, un’area drink e una zona con esposizione G-Moto. Che tu venga per ballare, per gustare le delizie dell’area food o semplicemente per vivere una serata diversa in compagnia dei tuoi amici, “River Road” è la scelta giusta. Appuntamento al Parco Fluviale sabato 21 settembre dalle ore 18:00.

“Abbiamo scelto di utilizzare il parco fluviale per il questa prima edizione del festival musicale – ha spiegato Gaetano Argondizza –, affinché possano essere coinvolti i cittadini e i commercianti della zona. Proprio dai commercianti abbiamo avuto una bella risposta alla nostra iniziativa e per questo li ringraziamo. Il nostro obiettivo è quello di poter utilizzate i tanti spazi pubblici per eventi che possano coinvolgere i residenti. Quello che rende davvero speciale questa prima edizione del Festival musicale non è solo la presenza di due deejay di fama internazionale, ma anche l’atmosfera magica di un evento musicale che si volge all’interno di un parco verde dove ognuno può trovare il proprio spazio e la propria dimensione di divertimento“.