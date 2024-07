Castrolibero lancia la terza edizione dello Special Summer Camp per bambini e famiglie

Mannarino ha sottolineato l’importanza del campo estivo non solo come momento ludico, ma anche come esperienza formativa. “Vogliamo che i bambini stiano bene e che i genitori siano tranquilli. Questo campo estivo è un investimento significativo per la nostra comunità, arricchito da molte sorprese e iniziative che lo rendono speciale”, ha affermato. Il Comune di Castrolibero ha fatto grandi sforzi per rendere il campo estivo accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle categorie più fragili. “È fondamentale che questo servizio sia disponibile per tutte le famiglie, e ci siamo impegnati a fondo per garantire costi sostenibili e un’offerta di alta qualità”, ha concluso la Mannarino. “Buon campo estivo a tutti! Siamo pronti per un’estate indimenticabile insieme ai nostri bambini e alle loro famiglie”, augura Anna Giulia Mannarino