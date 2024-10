Caso Bergamini, via alle controrepliche. Poi camera di consiglio e sentenza. D’Alessio “nessuna pressione”

COSENZA – Ultimo dibattimento, nella Corte D’Assise di Cosenza prima della sentenza sul processo che mira a far luce sulla morte di Denis Bergamini il calciatore del Cosenza trovato cadavere nel novembre del 1989. La Corte, presieduta dalla dottoressa Lucente emetterà il verdetto al termine della Camera di Consiglio preceduta dalle controrepliche del procuratore D’Alessio, il pm Primicerio e degli avvocati di parte civile che difendono la famiglia. In aula oltre all’unica imputata del processo Isabella Internò anche alcuni ex calciatori del Cosenza: Michele Padovano, Ciccio Marino, Alberto Urban, Gigi Simoni, Ugo Napolitano. Presenti anche i figli di Donata Bergamini: Andrea, Denis e Alice, il compagno di quest’ultima e una nipote.

D’Alessio: “fare pressioni su questa corte è da stolti”

È il Procuratore D’Alessio a replicare per primo alle affermazione del legale della Internò Angelo Pugliese che aveva parlato di connivenze tra la Procura di Castrovillari e la Famiglia Bergamini per aver voluto un processo a tutti i costi. «Respingiamo fortemente le allusioni che sono scorrette per legge. Respingiamo fortemente termini ‘complicità’. La procura – continua D’Alessio – si è concentrata sui fatti con l’obiettivo di offrire alla Corte una prospettiva di sentenza. Eliminiamo le suggestioni da questo delicato processo”. Il procuratore chiosa con forza “fare pressioni su questa corte è da stolti e noi pressioni non ne abbiamo ricevuto“.

La Glicoforina è attendibile”

“Si è parlato della glicoforina che non piace – prosegue D’Alessio -, ci siamo interrogati, abbiamo discusso a lungo della validità, prendendo in considerazione sentenze della Cassazione. Non è questione di tecnicismi da scienziati, abbiamo trovato una sentenza del 2018 della Cassazione che dice: la glicoforina è attendibile. Non stiamo inventando, non stiamo suggestionando, ma stiamo provando! Eliminiamo quindi le suggestioni da questo delicato processo“.

Primicerio “la questione retromarcia non ha alcuna importanza”

La parola è passata poi al Pm Primicerio. “La questione retromarcia non ha alcuna importanza” esordisce il Pubblico Ministero salernitano davanti alla corte di Cosenza in risposta all’arringa di ieri della difesa Internò la quale sostiene che il povero Denis venne travolto dal camion non una una sola volta ma due. Una quando Bergamini venne parzialmente arrotato sotto il camion, la seconda, dopo che era già morto, sormontato anche in posizione diversa, quando il mezzo di Pisano fece retromarcia con una sterzata. Nel 2017 è stato detto che Bergamini è stato soffocato in mano di terzi, era in limine vitae o già morto con alta probabilità prima di essere messo sull’asfalto supino”. Secondo Primicerio: “l’avvocato Pugliese, legale dell’imputata, ha estrapolato un pezzettino di quanto detto da Fineschi e lo ha decontestualizzato“.

“La telefonata prima della morte c’è stata”

“Il pm ha già depositato memoria in cui sono rappresentati gli argomenti per i quali la telefonata nella stanza di Bergamini e realmente avvenuta – sostiene il pm Primicerio -. Padovano ha dichiarato che la telefonata è giunta tra le 15 e le 15.30 . Molti testimoni hanno riscontrato che la sera stessa Padovano ha riferito ai compagni di quella telefonata. Inoltre Donata Bergamini arrivata a Cosenza ha riferito che Padovano le aveva parlato di quella telefonata. E non emergono elementi di confutazione nemmeno dai receptionist in turno quel giorno”.