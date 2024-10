Bergamini: è il giorno della sentenza. Sit in dei tifosi rossoblu al Palazzo di Giustizia – FOTO

COSENZA – Hanno deciso di stazionare davanti al Palazzo di Giustizia dove oggi, sarà letta la sentenza dopo il lungo e intricato processo per la morte di Donato Bergamini, dopo quasi 35 anni dalla sua morte, nel 1989. Un gruppo di tifosi rossoblù ha posizionato sulle scalinate e all’ingresso del tribunale lo striscione con i colori rosso e blu e il numero ‘8’ e anche quello con su scritto “Verità per Denis”. Oggi in aula saranno presenti tanti ex calciatori e compagni di Denis e i figli della sorella, Donata.

