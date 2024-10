Caso Bergamini, Giudici in camera di consiglio. Isabella Internò: «sono innocente, lo giuro davanti a Dio»

COSENZA – Terminate le controrepliche da parte dalla Procura di Castrovillari e della parte Civile che difende la famiglia Bergamini, la Corte D’Assise, composta dal un Presidente Paola Lucente, dal Giudice a latere Marco Bilotta e dagli otto giudici popolari, si è ritirata in camera di consiglio tra il pomeriggio e la sera dovrebbe arrivare la sentenza su Isabella Internò imputata per l’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza.

L’ex fidanzata di Donato, che per tutto lo svolgimento del processo non ha mai parlato e non ha testimoniato, ha rilasciato una brevissima dichiarazione spontanea, nella quale ha ribadito la sua totale innocenza innocenza: «Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio. Dio è l’unico testimone che non posso avere al mio fianco“. Poi è uscita dall’aula insieme al marito e i suoi difensori e aspetterà l’esito della sentenza.