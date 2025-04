Carlo Tansi a processo per ‘diffamazione aggravata’ a danno del dott. Giovanni Primerano

- Advertisement -

COSENZA – Carlo Tansi a processo dinnanzi al Tribunale Penale di Cosenza per il reato di diffamazione a danno del Dott. Giovanni Primerano, che si è costituito parte civile con l’avv. Antonello Talerico, consigliere regionale di Forza Italia. Tansi è imputato per il reato di diffamazione – ex art. 595, comma 1 e 3, c.p. – con l’aggravante di aver utilizzato il mezzo della pubblicità per il tramite della diffusione televisiva.

“Nello specifico – spiega il legale – viene contestato a Carlo Tansi di aver leso l’onore e il decoro del Dott. Giovanni Primerano affermando, falsamente, che nel corso di un’intervista televisiva per Telejonio Tv, che il Primerano e altra sua ex candidata nel movimento “Tesoro Calabria”, erano stati colpiti direttamente o indirettamente da indagini di Luigi De Magistris”.

“Ovviamente tale accusa mossa da Tansi oltre a non essere stata riscontrata è stata clamorosamente smentita nel corso delle indagini, che invece hanno dimostrato che quelle dichiarazioni di Tansi furono un vero e proprio atto ritorsivo nei confronti del dott. Giovanni Primerano “che si era permesso” di ritirare la propria candidatura nella lista a sostegno di Carlo Tansi alle scorse elezioni regionali del 2021. A seguito di ciò veniva presentato atto di querela da parte del Dott. Giovanni Primerano, stimato e noto otorinolaringoiatra di Davoli che veniva accusato – ingiustamente e falsamente – di essere soggetto sottoposto ad indagini per chissà quali gravi reati, con il chiaro intento vendicativo di ledere l’immagine ed il decoro del medico che aveva deciso di non candidarsi più con la lista di Tansi. Negli scorsi giorni è stata celebrata l’udienza predibattimentale presso il Tribunale Penale di Cosenza”.

“Nella ridetta udienza, Giovanni Primerano, assistito dall’avv. Talerico, si è costituito parte civile nei confronti di Carlo Tansi che è stato rinviato a processo dinanzi al Giudice dibattimentale con udienza prossima fissata alla data del 9 luglio prossimo. La parte civile ha formulato richiesta di risarcimento del danno per 30mila euro”.