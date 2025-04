UGL, 75 Anni di lotta sindacale. Nucci: “1 maggio, ripartire dai diritti e il lavoro nel Mezzogiorno”

- Advertisement -

COSENZA – «Il Primo Maggio per la nostra Confederazione assume un significato ancor più profondo, cadendo nel 75° anno di azione sindacale dell’UGL, meta importante certo, da considerare tuttavia quale punto di partenza, spartiacque tra ciò che è stato realizzato ed i traguardi da conseguire nel presente, e per il futuro, del mondo del lavoro italiano. Una storia lunghissima quella del Sindacalismo Nazionale racchiusa nello slogan impresso sul francobollo celebrativo che Poste Italiane ha emesso lo scorso marzo: “dal 1950, il Sindacato sempre dalla stessa parte. Dalla parte dei lavoratori, dei pensionati, dalla parte dei giovani di più fragili, dalla parte di chi crede che la nostra Nazione meriti di più”».

È quanto scrive Guglielmo Nucci, segretario provinciale dell’UGL di Cosenza in una nota che richiama i temi ed i problemi più importanti sollevati per ricordare il tradizionale anniversario.

«Solidarietà concreta verso i soggetti più fragili e le loro famiglie e la piena attuazione degli articoli “sociali” della Costituzione, questa, da sempre, la specificità dell’azione del UGL nel nostro territorio. Temi sociali e solidali di vasta portata che interessano e coinvolgono soprattutto le categorie più deboli, in considerazione dello spesso flebile attenzione da parte di alcune Istituzioni».

Nucci ha quindi richiamato alcuni dei maggiori “nodi problematici” regionali: politiche attive dell’occupazione, precariato, sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro, sanità, servizi sociali di prossimità ed infrastrutture aero-portuali, viarie e ferroviarie, contrasto all’aumento delle azioni criminali, rimarcando comunque i recenti positivi dati, sia nazionali che del Meridione, su occupazione e lavoro stabile senza trascurare quanto ancora va fatto per chi è in cerca di occupazione e per i tanti giovani che dovranno entrare nel mondo del lavoro.