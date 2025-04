Primo Maggio, il messaggio di Caruso: «lavoro, dignità e sviluppo per trattenere i giovani in Calabria»

- Advertisement -

COSENZA – “Nuove opportunità di lavoro per trattenere i giovani nella loro terra, dignità per i lavoratori, sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro nero sono ancora oggi problematiche rilevanti che affliggono la nostra società e che non ci consentono di festeggiare pienamente questo Primo Maggio. La ricorrenza è, però, importante e deve essere da pungolo per rinnovare le lotte volte a garantire il diritto al lavoro e dei lavoratori che sono il simbolo dei valori sindacali e dei socialisti cui appartengo ad a cui non ho mai abiurato”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso in occasione della giornata che celebra la festa del lavoro e dei lavoratori.

“Il lavoro è l’elemento su cui fonda le radici la nostra Carta Costituzionale – prosegue Franz Caruso – perché è esso che garantisce dignità e libertà ad ogni cittadina e cittadino, consentendo agli stessi di poter contribuire al bene comune. Il lavoro, dunque, inteso come diritto ma anche come dovere. E’ questo un concetto di straordinario valore, espresso con lungimiranza dai nostri Padri costituenti che hanno indicato la strada per una democrazia veramente partecipata e compiuta ma che ancora non abbiamo raggiunto. Da qui la necessità di dare piena attuazione alla nostra Costituzione continuando a batterci, ognuno per le proprie competenze, nell’affermazione dei diritti dei lavoratori, per l’emersione del lavoro nero, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per assicurare, anche in questo ambito, parità di genere.

In questa rinnovata lotta, da sindaco e da socialista, io ci sono e sempre ci sarò.

Con tutta la mia amministrazione comunale sono impegnato in una battaglia determinata e rigorosa al fine di dare risposte concrete ai nostri concittadini e per creare quelle condizioni di crescita e di sviluppo che, inevitabilmente, generano lavoro di qualità. Stiamo seminando bene ed abbiamo già cominciato a raccogliere buoni frutti. La OSB, l’Orchestra Sinfonica Bruzia che abbiamo istituito dopo pochi mesi dal mio insediamento sta offrendo importanti opportunità a tanti giovani artisti, la qualità dell’offerta culturale e di spettacolo che stiamo proponendo ha creato un indotto economico importante che stiamo spalmando nell’intero arco dell’anno con i concertoni di San Silvestro, la stagione di prosa e di lirica del nostro Teatro Redano e con gli eventi estivi. A voler tacere della immagine della città che abbiamo rilanciato, tanto da essere tornata a competere a livello nazionale come meta turistica tradizionale, consentendo l’apertura di nuove strutture ricettive”.

“Tanto abbiamo fatto, tanto ancora c’è da fare – ha concluso Franz Caruso – e lo faremo, senza lasciare indietro nessuno, tendendo sempre la mano a chi è meno fortunato e raccogliendo le sfide che abbiamo davanti e le opportunità che si presentano. Con questo spirito e con questa prospettiva auguro a tutti i calabresi una buona festa dei lavoratori!”.