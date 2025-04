Perde il controllo dell’auto, impatta contro un albero e si ribalta. Ferito il conducente

- Advertisement -

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato questa mattina su viale Magna Graecia, nella zona sud di Catanzaro. Una sola autovettura coinvolta, con il conducente che, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo, una Citroën C3, andando prima ad impattare contro un albero. Poi l’auto si è ribaltata finendo capovolta sulla sede stradale. A bordo vi era il solo conducente, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a prestare le prime cure sul posto e al successivo trasferimento in ambulanza presso struttura ospedaliera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata, al fine di prevenire ulteriori rischi. Disagi temporanei alla viabilità lungo il tratto stradale interessato.