Caputo al veleno con Mazzuca: “questa sinistra fa pena, i calabresi sono orgogliosi di Occhiuto”

Pierluigi Caputo vicepresidente del consiglio regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia replica a quanto dichiarato ieri dal presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca dopo l'annuncio di ricandidatura alla presidenza della Regione Calabria di Roberto Occhiuto. COSENZA – "Il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, non sa se ridere o se piangere? A noi questa sinistra che vede tutto nero, tutto distrutto, solo macerie e pessimismo fa francamente un po' pena. La Calabria grazie al governo di centrodestra e all'azione del presidente Roberto Occhiuto ha finalmente cambiato marcia!".

“A livello nazionale la nostra Regione non è più vista solo come una terra problemi, ma come un luogo dalle straordinarie opportunità. I calabresi hanno una nuova consapevolezza della propria Regione, e sono orgogliosi di poter finalmente confrontarsi a livello nazionale e internazionale senza avere alcun complesso di inferiorità. Il presidente Occhiuto in soli tre anni ha fatto più di quanto sia stato fatto negli ultimi 30. Dalla sanità al turismo, dalla lotta agli incendi alla depurazione, dall’attrazione degli investimenti agli aeroporti, dalla spesa dei fondi comunitari all’autorevolezza della Calabria. E questa non è una ricostruzione parziale o di parte, ma è la rappresentazione reale dei fatti.

Mazzuca vede tutto nero? I calabresi hanno un giudizio' diametralmente opposto al suo. A luglio il sondaggio del "Sole 24 Ore"sui presidenti di Regione ci ha confermato che il presidente Occhiuto è il governatore più amato del Sud, addirittura quarto a livello nazionale. Solo quattro mesi fa si sono celebrate le elezioni europee. Il presidente Occhiuto ha chiesto un voto politico anche sulla sua azione come governatore della Calabria, la risposta dei cittadini è stata chiara: i partiti di centrodestra, Forza Italia in testa, sono cresciuti tutti rispetto alle elezioni politiche di due anni fa. Mentre il centrosinistra è crollato, e il Partito democratico ha fatto registrare la percentuale più bassa d'Italia. Questi sono fatti, non le opinioni ideologiche di un consigliere comunale che crede di avere la verità in tasca. Il Partito democratico e il centrosinistra calabrese, invece di litigare continuamente, costruiscano una seria alternativa al presidente Occhiuto. Tra due anni saranno i cittadini a decidere da chi essere governati".