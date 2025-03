Caos parking card a Cosenza, D’ippolito “è necessario correggere gli errori del sistema”

- Advertisement -

COSENZA – “E’ stata accolta dall’Amministrazione comunale la richiesta di Fratelli d’Italia che già nei giorni scorsi, con il consigliere Francesco Spadafora, aveva sollecitato il Comune a prendere in considerazione l’eventualità di far slittare dal 31 marzo al 30 aprile il termine di scadenza per il rinnovo delle parking card”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe d’Ippolito.

“Anche nella giornata di oggi – dichiara d’Ippolito – l’ufficio mobilità al pianterreno di Palazzo dei Bruzi è stato preso d’assalto da tantissimi cittadini in palese difficoltà, a causa dei numerosi disservizi messi a nudo dal cattivo funzionamento della nuova piattaforma, resa obbligatoria come modalità esclusiva per rinnovare la parking card. Tra i paradossi del nuovo sistema, il fatto che, una volta perfezionata la registrazione, per chi non usa spid o cie, si chiede al cittadino di attendere o di recarsi presso gli uffici per il ritiro di un codice. Allora – si chiede Giuseppe dIppolito – che senso ha avuto promuovere un nuovo sistema on line se poi comunque il cittadino deve recarsi negli uffici preposti? A questo si aggiungano anche i disservizi legati ai tempi di ricezione della comunicazione per effettuare il pagamento, che deve essere sempre vagliato dall’ufficio, che ad oggi si regge su due soli non dipendenti del Comune, ovvero tirocinanti Tis, cui va in ogni caso il nostro plauso per il lavoro svolto.

Sarebbe opportuno, pertanto, che invece di lamentarsi per le nostre critiche sul sistema scelto dall’Amministrrazione Caruso, chi di dovere si preoccupasse o meglio si occpuasse di verificare il metodo con cui tale sistema è stato introdotto, sbagliando tempi e modi, tanto da presentare ad oggi innumerevoli errori.

In ogni caso è opportuno chiarire a tutti i cittadini che chi aveva nei giorni scorsi depositato richiesta cartacea deve necessariamnete ricaricarla sul sistema, perchè è volontà di questa amministrazione di non prendere in considerzione le pratiche depositate prima dell’entrate in funzione del sistema on-line, cosa che ci sembra ingiusta, così come ci sembra sia giusto continuare a prevedere il doppio canale, come si usava fino allo scorso anno. Consentire, infatti, questa duplice possibilità servirebbe a non escludere parte della cittadinanza dall’accesso ad un servizio essenziale”.