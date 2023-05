Bus fermi a Cosenza, protesta di autisti e controllori «senza stipendi e mezzi obsoleti»

COSENZA – Bus fermi e servizio di trasporto pubblico urbano temporaneamente sospeso a Cosenza per una protesta dei dipendenti, autisti e controllori di bordo, dell’Amaco, l’azienda di trasporto pubblico della città. I lavoratori hanno avviato l’azione di protesta dinanzi i cancelli della sede dell’azienda lamentando il mancato pagamento di alcuni stipendi e la condizione dei mezzi di trasporto vecchi e obsoleti.

“I lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia per protestare dopo le comunicazioni avute ieri in una assemblea generale dove, l’amministratore ha comunicato che probabilmente non sarebbero riusciti a pagare nulla dei salari che erano in programmazione, sia quelli attuali che quelli arretrati – ha sostenuto Leonardo Spataro il dipendente “più anziano” dell’azienda ai nostri microfoni -. In più hanno aggiunto – continua – che ‘se non intervengono fatti nuovi per pagare ci vorrà luglio’. Ogni dipendete si sente in difficoltà ed è sceso in piazza per sollecitare le forze politiche ad intervenire su questa vicenda che si trascina ormai da tempo”.

“L’azienda ha chiesto – continua Spataro – il concordato presso il Tribunale di Cosenza che è stato accettato. Si andrà nei prossimi mesi a concretizzare questo concordato che però fa si che le banche perdano la fiducia e quindi trattengano la parte data in affido e di conseguenza l’azienda non avrà comunque la possibilità di anticipare le somme da tali banche.

Il nostro non è un problema che risolviamo stamattina. Ma è una presa di coscienza per tutta la classe politica regionale, comunale e non solo. Bisogna adottare misure che garantiscano la continuità del servizio e la tranquillità dei dipendenti che non possono stare con la ‘roulette russa’ ogni mese: ‘arriva o meno lo stipendio?’. Oggi non è come un tempo, non si può più “tamponare” perché senza salario le banche bloccano le carte di credito, il mutuo, le utenze ecc.. ”

Intanto è stato convocato per le 12.30 di questa mattina, un incontro tra il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, i sindacati e i lavoratori.