Buona la prima, partite le “Invasioni” cosentine che fanno rivivere il centro storico – FOTO

COSENZA – Il Festival delle Invasioni è tornato nel cuore del centro storico e lo animerà fino al prossimo 27 luglio, tra musica, tra una passeggiata al fresco e tanta ‘cosentinità’. Grande successo nell’Arena Tieri per lo spettacolo “Le Lavannare” di Sergio Crocco che ha registrato il tutto esaurito nella location rinnovata e accogliente su via Rivocati.

In piazza XV Marzo invece, i concerti. La serata si è aperta con una speciale dedica all’ideatore del progetto Invasioni, Franco Dionesalvi. Poi si sono alternati sul palco i protagonisti della prima serata di concerti, tre giovani artisti, ognuno con il proprio stile e repertorio. Shari Noioso, conosciuta semplicemente come Shari, giovane emergente nel panorama musicale originaria di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia.

Da “Tu si que vales” nel 2015, dove ha cantato e suonato il pianoforte, al palco delle Invasioni per proporre le sue canzoni tra cui il brano Follia, presentato a Sanremo Giovani nel 2011. La sua formula musicale che mescola pop, soul e R&B, il suo stile eclettico e la profondità emotiva delle sue canzoni, hanno incantato il pubblico di Cosenza che ha poi accolto con entusiasmo l’artista, o meglio “Nessun Artista in Particolare” NAIP, calabrese, originario di Lamezia Terme.

Michelangelo Mercuri, musicista e performer italiano, è noto per la sua partecipazione alla 14^ edizione del talent show “X Factor Italia” nel 2020, dove ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica per il suo stile unico e innovativo. Il suo stile fatto di elettronica, pop, e sperimentazione.

Poi è stata la volta di BigMama, rapper avellinese, ormai affermata sulla scena musicale italiana grazie alla sua voce potente, i testi incisivi e soprattutto al suo impegno per tematiche sociali, molte delle quali, trattano l’accettazione di sé, la lotta ai pregiudizi e l’importanza dell’autenticità. Tra le canzoni proposte quella contenute nell’EP “Next Big Thing” del 2022, il brano presentato a Sanremo, “L’amore non ti basta”. I suoi testi “onesti” e la sua capacità di trattare temi sociali in modo diretto e senza filtri, hanno chiuso la prima serata del Festival delle Invasioni, proseguito nella ‘fresca’ cornice della Villa Vecchia, con la coinvolgente selezione musicale a cura di Dj Kerò. E questa sera le Invasioni continuano.

Fotogallery di Marco Belmonte