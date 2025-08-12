Botulino: altri due ragazzi arrivati all’Annunziata, non sono gravi. Sono 17 le persone ricoverate

- Advertisement -

COSENZA – Sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria altri due giovani che presentavano sintomi dell’intossicazione da botulino. Si tratta di due ragazzi che anche loro finiti all’ospedale di Cosenza nell’ambito del focolaio di coloro che hanno mangiato dei panini da un food truck a Diamante. I due giovani, nonostanta la sintomatologia botulinica, presenterebbero un quadro clinico stabile.

E’ salito pertanto a 17 il numero di pazienti ricoverati nell’ospedale Annunziata di Cosenza. Di questi, 5 in terapia intensiva, 5 in pediatria e 7 nei reparti di area medica. Dei cinque pazienti in Terapia intensiva, tre sono in miglioramento e due presentano un quadro clinico più complesso. Riguardo alle dosi di sieri, sono sette quelle iniettate.