«Bonifica Sant’Agostino e area legnochimica usati come spot elettorale». L’attacco del PSI Calabria

- Advertisement -

RENDE (CS) – “La bonifica della discarica di Sant’Agostino e dell’area della Legnochimica è una problematica che insiste da anni sul territorio rendese. Essere messi al corrente dall’assessore Calabrese, nel corso di un incontro che ha tenuto con il candidato a Sindaco della sua coalizione, che oggi la questione sarà affrontata e risolta è una mancanza di rispetto per la istituzione che rappresenta e, soprattutto, verso tutti i rendesi”.

E’ quanto si afferma in una nota del PSI Calabria, che prosegue: ” E’ del tutto evidente, infatti, che si utilizzano e strumentalizzano criticità importanti del territorio rendese a fini elettoralistici. Ed, infatti, l’assessore Calabrese e il presidente Roberto Occhiuto, in carica quest’ultimo da oltre tre anni, avrebbero dovuto già attenzionare e risolvere la questione per il bene della collettività e la tutela della salute pubblica. Peraltro, la comunicazione in pompa magna di Giovanni Calabrese al candidato a sindaco del suo stesso schieramento politico e non ai commissari del Comune, che ne sono i legali rappresentanti pro tempore, fa nascere non pochi dubbi sulla veridicità dell’azione portata avanti e delle notizie rilasciate.

D’altro canto le promesse da marinaio del Governatore Occhiuto, che da ottimo comunicatore le lancia sui social senza pudore, sono diventate una consuetudine a cui in pochi prestano attenzione. Pertanto, l’operazione elettoralistica che hanno tentato di fare l’assessore Calabrese ed il candidato a sindaco del centrodestra può ben essere rappresentato come una pratica di dilettantismo politico che lascia il tempo che trova. Siamo certi, comunque, che nei prossimi giorni altri taumaturghi arriveranno a Rende. La speranza è che possano portare certezze e non vane e vuote promesse per come fatto dall’assessore Calabrese”.