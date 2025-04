Bonanno, candidato a sindaco di Rende: “In un clima difficile, scelgo di andare avanti”

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Negli ultimi giorni, sto pensando profondamente alla mia candidatura a Sindaco e sul senso di responsabilità che questa scelta comporta. Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità con spirito di servizio, spinto dalla convinzione che fosse possibile costruire insieme un’alternativa concreta, libera e coraggiosa”. Così in una nota il candidato a sindaco di Rende Luciano Bonanno.

Tuttavia, mi trovo a dover costatare un crescente disinteresse diffuso e soprattutto la presenza di un panorama politico fortemente radicato, oppressivo e, in alcuni casi, apertamente minatorio. In un contesto simile, risulta estremamente difficile portare avanti una proposta autentica, fondata su partecipazione, libertà e trasparenza. Non si tratta di paura né di resa, ma di una valutazione lucida e onesta su ciò che è oggi realmente possibile, senza il necessario sostegno della cittadinanza. Nonostante tutto tiro dritto e vado avanti.

Lo farò – conclude Bonanno – nel rispetto di tutte le persone che hanno sempre creduto in me ed in questo percorso, con la coerenza che ha sempre guidato il mio impegno civile e politico. La mia decisione finale sarà presa con senso di responsabilità, verso me stesso e verso la comunità di Rende che ho sempre portato nel mio cuore. Vi auguro una buona Pasqua a tutti e che ci sia una resurrezione nel cuore dei Rendesi”.