Bergamini: è il giorno della sentenza. Sit-in dei tifosi rossoblu al Palazzo di Giustizia – FOTO

COSENZA – Hanno deciso di aspettare davanti al Palazzo di Giustizia dove oggi, potrebbe essere emessa la sentenza dopo il lungo e intricato processo per la morte di Donato Bergamini, a quasi 35 anni, nei confronti di Isabelle Internò. Un gruppo di tifosi rossoblù ha posizionato sulle scalinate e all’ingresso del Tribunale lo striscione con i colori rosso e blu, il numero ‘8’ e anche quello con su scritto “Verità per Denis”. Presenti anche alcuni ex calciatori del Cosenza Calcio: Michele Padovano, Ciccio Marino, Alberto Urban, Gigi Simoni, Ugo Napolitano e con loro anche Padre Fedele Bisceglia.

Questa mattina, in Corte D’Assise, le controrepliche della Procura e della Parte Civile, dopo l’arringa del difensore della Internò Pugliese. Poi, i giudici popolari si riuniranno in camera di Consiglio e dovrebbe arrivare la sentenza forse nel tardo pomeriggio/sera.