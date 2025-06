Bentornata Villa Vecchia. Dopo il restyling, restituito ai cosentini il parco verde risalente al 1600 – FOTO

- Advertisement -

COSENZA – Dopo 8 mesi di lavori la Villa Vecchia, il parco verde del 1.600 nel cuore del centro storico, è stata restituita alla città di Cosenza e ai cosentini. Concluso l’intervento di restyling da quasi 2,7 milioni di euro (grazie ai fondi CIS) che ha permesso di effettuare importanti e radicali interventi di ingegneria naturalistica con la salvaguardia degli alberi storici presenti nel parco e la piantumazione di circa 30 nuovi alberi e oltre 15.000 essenze floreali e arbustive, oltre a 350 mq di tappeto erboso! I lavori sono stati realizzati sotto la supervisione della Soprintendenza di Cosenza, che ha chiesto di mantenere la natura selvaggia del parco, la Villa Vecchia è tornata a nuova vita

La Villa Vecchia torna a splendere

Per le aiuole e le scarpate è stato effettuato un lavoro ricostruzione di una componente arbustiva e/o erbacea per migliorare la qualità degli spazi e contribuire alla protezione e consolidamento dei versanti fortemente dissestati. Realizzati sotto la supervisione della Soprintendenza di Cosenza, i lavori hanno riguardato anche la conservazione dei manufatti architettonici storici.

Dal restauro delle vecchie sedute all’installazione di nuove panchine. Ed ancora la pulizia delle fontane e della statua della Vittoria rappresentante l’Italia all’ingresso della Villa Vecchia, eretta nel 1878 per volontà dello scultore bolognese Giuseppe Pacchioni, uno dei superstiti del gruppo dei Fratelli Bandiera e dedicata ai martiri risorgimentali del 1844. Restaurato il chiosco con una nuova area ristoro e una terrazza calpestabile, realizzati cordoli in cotto e pavimentazioni con ciottoli di fiume. Ed ancora nuova illuminazione, telecamere di videosorveglianza, sistema di irrigazione e drenaggio delle acque meteoriche e, soprattutto, tanto verde.

Caruso: “Bella questa nuova Villa Vecchia”

Entusiasta il sindaco Franz Caruso che ha tagliato il nastro insieme al Prefetto di Cosenza, Padovano: “La Villa Vecchia ha visto crescere tante generazioni e ci si aspettava questa inaugurazione. E’ stato un anno intenso di lavoro e oggi registriamo tanta soddisfazione e quanto sia bella questa nuova Villa Vecchia”. Devo dire che andiamo avanti con gli altri cantieri che abbiamo aperti nel centro storico, 11 chiusi con Agenda Urbana e 11 aperti come Cis. Qui ci sono stati 20mila nuovi innesti di piante, di specie arboree diverse, il recupero di questo bellissimo chiostro, delle ville con le statue”.

Francesco Alimena, consigliere comunale e delegato al Cis ha spiegato: “abbiamo fatto il possibile affinchè venisse riaperta entro l’estate. Questa ristrutturazione per restituire un posto così bello e amato dai cosentini. Abbiamo rispettato e salvaguardato i 495 alberi, ripristinato le strutture come le fioriere, panchine e il gazebo. Ancora la videosorveglianza e gran parte delle operazioni di ingegneria naturalistica per mettere in sicurezza i costoni della villa oltre ad un sistema di irrigazione per assicurare un futuro migliore alla nostra villa comunale”.