Bancarotta fraudolenta, l’ex sindaco di Cosenza Occhiuto condannato a 3 anni e 6 mesi

COSENZA – L’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stato condannato a 3 anni e 6 mesi con l’accusa di bancarotta fraudolenta dal tribunale di Cosenza. Al senatore di Forza Italia è stato imposto, inoltro, il divieto di esercizio dell’attività d’impresa per tre anni e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il processo, in primo grado, riguardava le operazioni della Ofin srl, società di progettazione di edifici fallita nel 2014 e di cui Occhiuto era stato amministratore.

Secondo l’accusa, sarebbero state distratte dalle casse della ditta circa tre milioni di euro. Dalle indagini della Guardia di finanza, quasi due milioni sarebbero stati trasferiti nelle casse di altre due società – Feel e Zenobia – riconducibili all’ex primo cittadino della città brutia. Due appartamenti e due magazzini, invece, rientrerebbero nel giro delle restanti presunte distrazioni.