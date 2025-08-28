HomeArea Urbana

Asili nido comunali a Cosenza, per aprire le nuove scuole dell’infanzia serve almeno 1 anno (FOTO)

Terminati i lavori per la costruzione dei nuovi asili comunali aumenteranno i posti disponibili e riapriranno le scuole per l’infanzia chiuse per ristrutturazione. Serve però attendere almeno 1 anno

Maria Teresa Improta
Scritto da Maria Teresa Improta
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Bimbi pronti a popolare gli asili nido cosentini. Pubblicate le graduatorie delle due strutture comunali, i posti disponibili sono stati già assegnati. Solo 4 bambini sono ufficialmente in lista d’attesa e saranno integrati a seguito di eventuali rinunce. Intanto l’ampliamento della scuola d’infanzia in via Sprovieri, che ospiterà 64 bambini, procedono a ritmo spedito. In teoria, come appare scritto nel cantiere sul cartellone che illustra l’appalto, la struttura dovrebbe essere consegnata il 12 novembre 2025. In realtà a causa di intoppi burocratici i lavori non sono partiti a gennaio, ma a giugno, e quindi si è in estremo ritardo sulla tabella di marcia.

I lavori nel nuovo asilo comunale di Cosenza

A novembre 2025 la nuova struttura di via Sprovieri sarà pronta, ma non tutto il complesso edilizio sarà ancora ristrutturato. Servirà attendere qualche altro mese. Sicuramente per settembre 2026 potrebbe accogliere i bambini, mentre per l’anno in corso appare temerario sperare in una riapertura della scuola materna Picciotto. L’appalto è stato affidato a dicembre del 2024 alla Conedil Federimpresa SC che ha subappaltato alcune forniture alla Nuova Demar srl e alla Emme & Esse Costruzioni srl.

I finanziamenti pubblici utilizzati sono circa 2 milioni di euro di fondi del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), con economie da ribasso rimanenti per circa 600.000 euro. A rilento procedono invece le opere per la costruzione di un asilo con 20 posti bimbo in via Asmara e un’altra struttura in via Saverio Albo con 29 posti per la scuola dell’infanzia e 52 per la scuola primaria.

Asili nido comunali a Cosenza: 115 posti per i bimbi

Il 1° agosto 2025 il Settore 4 Cultura – Educazione – Istruzione del Comune di Cosenza ha comunicato, con avviso pubblico, che da lunedì 4 agosto a lunedì 18 agosto era possibile effettuare la richiesta di iscrizione per l’anno educativo 2025-2026 solo ed esclusivamente accedendo alla sezione Servizi Scolastici del sito internet del Comune di Cosenza. I 2 asili nido apriranno le porte ai bimbi il 1° settembre e chiuderanno per le ferie estive il 31 luglio 2026. Il 21 agosto il Comune di Cosenza ha pubblicato le graduatorie per l’accesso agli asili nido comunali che ad oggi possono accogliere in totale 115 bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

 

Asili nido comunali a Cosenza, quanto costano

Gli uffici Pubblica Istruzione (piano terra sede Comune Piazza dei Bruzi – lunedì e giovedì 9:30/12:00 – 15:30/17:00) annunciano che «le richieste successive al 18 agosto saranno considerate fuori termine e valutate solo in caso di disponibilità di posti; il modulo sarà altresì ancora attivo nel corso dell’anno e la richiesta potrà essere effettuata anche per iscrizioni ad anno in corso, in caso di sussistenza di posti disponibili».

Per chi è rientrato in graduatoria, la Giunta Comunale di Cosenza guidata dal sindaco Franz Caruso il 29 luglio 2025 con deliberazione n. 128 ha rideterminato le tariffe per la retta mensile di nidi e micronidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. Tenuto conto del contributo mensile erogato dall’INPS per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 la retta ordinaria massima è di 327 euro al mese (interamente coperta dal Bonus Nido con redditi familiari fino a 40.000 euro); per i bimbi nati prima del 1° gennaio 2024 è di 272 euro al mese (quindi il servizio è gratuito con ISEE inferiore a 25.000 euro).

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ambulanza notte

Travolta da una moto nei pressi del Museo della Sibaritide. Grave una donna trasportata...

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, lungo una delle...
terreni-sindaco-cinquefrontdi.

In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi qualcosa, lo faccia...

Calabria
CATANZARO - "Non mi avete fatto niente"Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia...
donne-scienza_unical

Più donne nella scienza: l’Unical guida l’Italia con un progetto didattico sperimentale

Università
RENDE (CS) - Promuovere l’accesso delle ragazze e delle giovani donne ai percorsi e alle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, considerate...
Intrieri_Tridico

Intrieri: “Reddito di Dignità, la promessa di Tridico, strumento sociale o bandiera elettorale?”

Calabria
COSENZA - "Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Tridico ha deciso di giocarsi per la campagna elettorale la carta del reddito di dignità,...
Unical Centro Residenziale

Unical, pubblicate le graduatorie provvisorie per borse di studio e alloggi 2025/2026

Università
RENDE - Sono state pubblicate dall'Unical le graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi per l'anno accademico 2025/2026 agli studenti...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37127Area Urbana22289Provincia19797Italia8007Sport3852Tirreno2919Università1452
-->
Maria Teresa Improta
Altri Articoli di Maria Teresa Improta

Leggi ancora

Provincia

Al mare o in montagna, ecco quanto costa trascorrere le vacanze...

COSENZA – I vacanzieri sono pronti al rientro. Non tutti stanno però per lanciarsi nel controesodo. Alcuni, per risparmiare o semplicemente perché sono andati...
ponte-mancini_cosenza
Area Urbana

Piovono calcinacci dal Ponte Mancini, transennata la fontana di Lungobusento Oberdan...

COSENZA – Piovono calcinacci dal Ponte di Mancini sul Lungobusento Oberdan. La piazza con la fontana e la giostrina per i bimbi sono state...
Andrea Bruni Direttore della Terapia Intensiva di Cosenza
Area Urbana

Botulino, 2 ricoveri in Terapia Intensiva a Cosenza. Il primario: «È...

COSENZA – Migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati all’Ospedale di Cosenza per un’intossicazione da botulino. Un focolaio partito da un camion che vende panini...
elisoccorso
Calabria

Piloti elisoccorso incrociano le braccia in Spagna, ecco cosa succede in...

CIRO (KR) - Contratto in lire e giorni di riposo conteggiati come ferie. I colleghi italiani dei piloti Avincis che stanno scioperando ad oltranza...
Area Urbana

Salute mentale e dipendenze, appalti prorogati. Ecco quanto guadagnano cliniche e...

COSENZA – Prorogati gli appalti di cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche cosentine. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza rinnova i contratti e i pagamenti...
villa oleandri
Provincia

Paziente di Villa degli Oleandri muore, il fratello: «Forse se avessi...

MENDICINO (CS) - «Forse se avessi chiamato i carabinieri, mia sorella sarebbe ancora viva». È il dubbio che alberga nel cuore di Mario Carlomagno,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA