Arcavacata, risolto il ‘mistero’ della statua della Madonna: chi l’ha presa l’ha restituita

RENDE – Da qualche giorno era sparita nel nulla, la piccola statua raffigurante la Madonna della Consolazione conservata in un apposito altare posizionato tra via Bertoni e via Rosario Salerno ad Arcavacata di Rende, al cosiddetto incrocio di via della Chiesa. I residenti amareggiati, attraverso la nostra redazione, giorni fà avevano lanciato un appello a chi ha compiuto tale gesto, al fine di restituire la piccola statua.

Stamattina, il mistero della Madonnina rubata è stato risolto. La statua, tanta cara alla comunità, dopo cinque giorni è stata restituita. Chi l’aveva presa l’ha riportata però, purtroppo, non integra.

La statua, di terracotta, il cui posizionamento risale agli anni ’50 – ’60, si trovava custodita nella parte superiore del monumento e domani mattina, alle ore 9.30, sarà nuovamente riposizionata al suo posto. La Madonna torna così nella sua dolce dimora.