Arcavacata: il ‘mistero’ della statua della Madonna scomparsa: un furto o una bravata?

RENDE – Da qualche giorno è letteralmente sparita nel nulla, la piccola statua raffigurante la Madonna della Consolazione conservata in un apposito altare posizionato tra via Bertoni e via Rosario Salerno ad Arcavacata di Rende, al cosiddetto incrocio di via della Chiesa. La statua, di terracotta, il cui posizionamento risale agli anni ’50 – ’60, come si evince dalle foto, si trovava custodita nella parte superiore del monumento ed è stata evidentemente trafugata.

Ad accorgersene un’anziana del posto, solita nel farsi il ‘segno della croce‘ passando davanti alla statuetta rivolgendo lo sguardo alla madonnina. Poi si sono recati sul posto alcuni residenti, che hanno constatato l’assenza della statua e che era stata addirittura asportata la lampadina che illuminava l’interno della teca, che non era chiusa a chiave. I residenti sono amareggiati e, attraverso la nostra redazione, lanciano un appello a chi ha compiuto tale gesto, di restituire la piccola statua, sperando si tratti solo di una semplice bravata. Ma non è escluso che qualcuno possa averla rubata al fine di rivenderla.