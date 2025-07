Annunziata di Cosenza, c’è il nuovo atto aziendale ma i sindacati chiedono interventi urgenti e strutturali

- Advertisement -

COSENZA – Si è svolto nella mattina di martedì 22 luglio un incontro tra le segreterie aziendali di CISL FP, FP CGIL ,UIL FPL, FIALS, Nursing Up ed il management dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la presentazione del nuovo Atto Aziendale. Nel corso dell’incontro i sindacati hanno ribadito “la gravosa e ormai cronica carenza di personale che affligge l’ospedale, con ripercussioni pesantissime sulla qualità dell’assistenza e sulle condizioni lavorative del personale sanitario. Tale problematica, destinata ad acuirsi nel periodo estivo, – precisano le sigle – richiede interventi urgenti e strutturali, non più rinviabili”.

In base a queste richieste, fanno sapere in una nota i sindacati, il direttore generale, ha istituito un tavolo tecnico che sarà attivato già dalla prossima settimana per affrontare le criticità più immediate. Tuttavia, aggiungono le sigle, “è evidente che una risposta efficace non può prescindere da una presa di posizione netta da parte della Regione Calabria, alla quale ribadiamo con fermezza che l’hub ospedaliero di Cosenza rappresenta una realtà strategica e imprescindibile per tutta la regione, sia per dimensione territoriale che per complessità assistenziale”.

Annunziata di Cosenza, i sindacati si appellano ad Occhiuto

Diverse sono le tematiche che i sindacati hanno fatto presente, tra queste quelle dei buoni pasti per il personale turnista notturno come stabilito dalle sentenze favorevoli ottenute. Questo, dicono, “impongono l’adeguamento del regolamento aziendale. Il rispetto dei diritti contrattuali non è negoziabile e deve trovare immediata applicazione. Sono mesi ormai che attendiamo la pubblicazione definitiva della graduatoria DEP, senza la quale non si può procedere con il nuovo bando per il riconoscimento degli stessi nel 2025″ aggiungono.

Per tutti questi motivi le segreterie si appellano al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, affinché possa “aprire gli occhi di fronte a una situazione che rischia di compromettere gravemente la tenuta del sistema sanitario dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Le continue assunzioni di personale medico e non allo stesso modo del personale del comparto – concludono i sindacati – non riescono più a garantire i livelli assistenziali minimi. È il momento delle scelte! Servono investimenti, assunzioni e rispetto delle prerogative contrattuali. Il personale sanitario non può più aspettare”.