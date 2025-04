Annunciato il Cosenza Pride 2025: la città torna a colorarsi contro la discriminazione

- Advertisement -

COSENZA – Dopo l’enorme successo della scorsa edizione, che ha visto raccogliersi in città più di 5000 persone, Cosenza è pronta ad accogliere il Cosenza Pride 2025, che tornerà a colorarne le strade sabato 21 giugno, sotto lo slogan “Senza esclusione”, per promuovere diritti, autodeterminazione e giustizia sociale per ogni persona. Il Pride prende forma ancora una volta dalla sinergia consolidata tra Arcigay Cosenza e Arci Cosenza: una rete viva, aperta e determinata che da anni lavora sul territorio. Fondamentali, per il secondo anno consecutivo, sono il patrocinio e il supporto del Comune di Cosenza, che confermano l’importanza della manifestazione per le comunità cittadine. Un segnale forte, che riconosce il valore politico, culturale e sociale del Pride come spazio di espressione e rivendicazione collettiva.

Il Cosenza Pride 25 sarà un momento di visibilità, celebrazione e lotta, che attraverserà il centro urbano portando con sé corpi, voci, famiglie, alleanze e sogni, perché non esiste liberazione parziale e perché la città di Cosenza merita di essere ogni giorno più accogliente, viva e plurale.

“Senza esclusione” è un impegno concreto per la comunità LGBTQIA+: per una scuola aperta, per una sanità accessibile, per il riconoscimento dei diritti civili, per il contrasto a ogni forma di discriminazione.

Il Pride è una festa, sì — ma è anche un presidio di democrazia e una chiamata alla responsabilità collettiva. Per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare, a portare la propria voce, i propri colori, la propria storia!

Come lo scorso anno, il Cosenza Pride è costruito dal basso, con il contributo prezioso di chi crede nella forza dell’apertura e nella necessità di spazi condivisi. Associazioni, collettivi, organizzazioni e singole persone sono invitati a partecipare attivamente alla realizzazione della giornata. A breve saranno diffusi tutti i dettagli su come contribuire e offrire il proprio supporto.

Per informazioni e aggiornamenti si rimanda alle pagine:

Instagram: instagram.com/cosenzapride

Facebook: facebook.com/pridecosenza