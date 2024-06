MONTALTO UFFUGO (CS) – Montalto Uffugo: lo scrutinio con i voti ottenuti e le percentuali in tempo reale per l’elezione a primo cittadino in uno dei due centri in provincia di Cosenza con popolazione superiore a 15mila abitanti. Per la successione a Pietro Caracciolo sono tre i candidati in corsa. Chi riesce ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1 ) è proclamato eletto. In caso contrario i due candidati più votati si sfideranno al ballottaggio che si terrà la seconda domenica successiva.

In corsa Mauro D’Acri, che è stato consigliere regionale e nel periodo in cui la Giunta é stata presieduta da Mario Oliverio è stato il consigliere delegato all’Agricoltura, sostenuto da 9 liste, Biagio Faragalli, già consigliere comunale, appoggiato anche lui da 9 liste ed Emilio Viafora, sindacalista, sostenuto da una parte del Pd cosentino e che può contare sulla lista «Emilio Viafora Sindaco».

