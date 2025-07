Ambulanze senza medici, affidato il servizio di soccorso. Metà delle postazioni scoperte (ELENCO)

- Advertisement -

COSENZA – Ambulanze senza medici e postazioni scoperte. È stata resa nota la graduatoria per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza per la Regione Calabria. Dei 29 candidati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse l’Asp di Cosenza, incaricata da Azienda Zero di gestire l’organizzazione del 118 per tutte le province, ne ha selezionati 18. Alcuni di loro gestiranno fino a 3 presidi. Nonostante ciò non si riusciranno a coprire le 63 postazioni di Mezzi di Soccorso di Base sparse per l’intero territorio regionale oggetto dell’appalto. Anzi. Ne sono state assegnate meno della metà: 30 in totale. Non tutti i territori avranno un’ambulanza per le emergenze. I più fortunati potranno disporre di un mezzo con soli autisti e soccorritori. Personale che, in linea generale, non può somministrare farmaci, ma solo accompagnare il paziente al più vicino ospedale. In Calabria sembrerebbe che su 75 postazioni di soccorso del 118 potenzialmente medicalizzate, solo 12 garantiscano l’intervento di ambulanze con medico a bordo.

Ambulanze senza medici

Per avere un medico in ogni turno sulle 30 ambulanze (potenzialmente medicalizzate) della provincia di Cosenza, servirebbe averne in servizio 180. Al momento, secondo il direttore del 118 Borselli, sono meno di 50 i dottori in forze, quindi ne mancano 130. Eppure per potenziare il settore salute calabrese sono stati stanziati 644 milioni di euro: 501 milioni di euro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e 143 milioni di euro di altre risorse. Ad oggi solo l’8% dei finanziamenti è stato usato. Circa 200 milioni di euro sono stati destinati all’assistenza domiciliare, con oltre il 70% dei servizi affidati ai privati convenzionati. Così come succede con i soccorsi sembrerebbe si preferisca non assumere personale, ma far lavorare le associazioni con i propri “volontari”. Il tutto dopo aver speso oltre 14 milioni di euro per acquistare circa 100 autombulanze, aver fatto concorsi per autisti, infermieri, medici per l’emergenza-urgenza (con decine di professionisti ancora in graduatoria) e aver inserito oltre 24 milioni di euro nel Piano Annuale di Sviluppo del personale per l’assunzione di unità aggiuntive destinate alle funzioni di emergenza/urgenza.

L’appalto

All’assegnazione provvisoria firmata ieri mattina, nella sede della centrale operativa del 118 di via degli Stadi, dopo l’apertura delle buste avvenuta il 1° luglio, seguiranno verifiche. Poi si avrà la stipula della convenzione tra l’Asp di Cosenza e le associazioni aggiudicatarie che dovrebbero iniziare a prestare servizio dal 1° agosto 2025. L’appalto ha la durata di 5 anni durante i quali le associazioni aggiudicatarie dovranno fornire mezzi, uomini ed equipaggiamenti h 24, ogni giorno. L’ultima aggiudicazione è datata 21 novembre 2024, con delibera n. 2518, quando il servizio è stato affidato (per tamponare l’emergenza) anche alle associazioni che non avevano ancora terminato l’iter per l’accreditamento e le autorizzazioni. Il nuovo regolamento per il rimborso delle spese è stato invece approvato a maggio, qualche giorno prima della pubblicazione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza per la Regione Calabria al quale hanno risposto circa 30 realtà del terzo settore.

La graduatoria letta da Maria Marano

La graduatoria è stata letta dal Responsabile Unico del Procedimento Maria Marano, nota alle cronache per aver ricoperto il ruolo di “primario” dell’Unità Operativa Semplice Ausili e Protesi pur in assenza del requisito essenziale: la laurea in Medicina e Chirurgia. È stata coinvolta, con l’accusa di falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nell’inchiesta Sistema Cosenza che ha inteso far luce su una serie di presunte assunzioni clientelari e bilanci falsificati nell’Asp bruzia. Nel comunicare l’aggiudicazione provvisoria (4 associazioni gestiranno 3 postazioni ciascuna, 8 associazioni 2 postazioni e 10 solo 1 postazione) erano presenti anche Sergio Coscarella direttore della Centrale operativa del 118 di Cosenza Area Nord, Domenico Minniti direttore dell’area’dipartimentale del Servizio Urgenza Emergenza Medica dell’Asp di Reggio Calabria e ha poi fatto capolino negli uffici anche Riccardo Borselli direttore sia del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero sia del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Asp di Cosenza. E mentre alcune postazioni restano scoperte, alcune delle associazioni escluse annunciano ricorso al Tribunale Amministrativo di Catanzaro.

L’aggiudicazione provvisoria del servizio di soccorso

Giovanni Paolo II (3 postazioni: Spezzano Sila, Falerna e Castrolibero) Croce Verde Silana (3 postazioni: di cui 1 a Corigliano) Calabria Soccorso (3 postazioni: di cui 1 a Catanzaro) Croce Verde Lattarico (3 postazioni: di cui 1 a Montalto) San Nicola di Mira (2 postazioni: Castrovillari e Gioia Tauro) Nuova Croce Azzurra (1 postazione: Bruzia) Misericordia Trebisacce (1 postazione: Marina di Sibari) CRI Crotone (2 postazioni: Crotone) Gospa (2 postazioni: Rende e Lamezia 2) AVAM Mendicino (1 postazione: Piano Lago) Misericordia Cosenza (1 postazione: Cosenza 1) Misericordia Amantea (1 postazione: Belvedere) Misericordia San Marco Argentano (1 postazione: San Marco Argentano) Cuore Colorato (1 postazione: Acri) San Pio Lamezia (2 postazioni: Lamezia 1 e Pizzo) ANAS Presila (1 postazione: Camigliatello Silano) Misericordia San Sosti (1 postazione: San Sosti) Misericordia Scala Coeli (1 postazione)

Elenco delle postazioni di Mezzi di Soccorso di Base