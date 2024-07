Amaco, al via l’asta per l’acquisto del ramo d’azienda: offerte da depositare entro il 19 agosto

COSENZA – C’è tempo fino al 19 agosto alle ore 13 per depositare una offerta vincolante, partendo da un prezzo base di poco più di cinque milioni e settecentomila euro, oltre l’Iva. Il prezzo minimo, pari al 75 percento del prezzo base, è di quattro milioni 275 mila euro. I partecipanti dovranno versare una cauzione del dieci percento dell’offerta depositata. Le procedure di vendita si perfezioneranno il 20 agosto prossimo, tra le ore 10 e le ore 12 con rilancio dell’importo minimo di cinquemila euro in caso di partecipazione di più soggetti.

È possibile presentare inoltre una offerta di affitto del ramo d’azienda. Il canone minimo ammissibile è di quasi 107 mila euro l’anno con contratto fino al 31 dicembre 2026 salvo proroghe. In ogni caso le offerte di acquisto avranno la precedenza.Oltre al compendio di beni mobili e immobili, che annoverano tra l’altro, la sede di contrada Torrevecchia ed il parco automezzi, compresi gli ultimi autobus elettrici recentemente acquisiti dal curatore fallimentare Fernando Caldiero, nel pacchetto messo a bando rientra pure la quota di partecipazione di Amaco nella società consortile Cometra, fondamentale per la prosecuzione dell’esercizio. È questa la parte evidentemente più appetibile poiché il soggetto che subentrerà avrà il diritto-dovere di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico e, di conseguenza, di percepire dalla Regione proprio attraverso Cometra, il relativo rateo bimestrale spettante per i chilometri percorsi.

Il giudice delegato, Francesca Familiari, ha inoltre posto una clausola a salvaguardia dei livelli occupazionali. Per cui il soggetto subentrante dovrà assorbire tutti i 111 lavoratori impiegati appunto nel comparto del trasporto pubblico locale ed avrà l’obbligo di mantenere il personale acquisito per almeno tre anni, fatti salvo i licenziamenti per giusta causa. Identica condizione è allargata pure al mantenimento del direttore generale e del gestore dei trasporti.

Per l’aggiudicazione dell’affitto si terrà conto, oltre che dell’offerta economica, anche del numero dei dipendenti che saranno impiegati oltre al minimo previsto e della territorialità attribuendo un punteggio aggiuntivo qualora l’offerente sia il consorzio Cometra o un’impresa ad esso appartenente oppure un’impresa operante nella Regione Calabria.