Allarme a Rende, ladri entrano in casa anche in pieno giorno: solo ieri 5 denunce

RENDE – È allarme tra Cosenza e Rende per la situazione dei ladri che entrano nelle case, pure in pieno giorno e di domenica. Soltanto nella giornata di ieri si registrano cinque denunce. Durante i mesi estivi e soprattutto nei week end molte città si svuotano e questo può attrarre l’attenzione di potenziali malintenzionati.

A scrivere alla redazione è una vittima che al momento del colpo fortunatamente non era all’interno dell’appartamento. Amara quindi la sorpresa al rientro dei proprietari, che si sono subito accorti che qualcosa non andava. I ladri, pare si tratti di veri e propri professionisti, hanno cercato di aprire la cassaforte. I signori, vittime dei malviventi, hanno trovato buchi nei muri. I ladri però non sono riusciti nell’intento dandosi così alla fuga. Ai proprietari di casa non è rimasto altro da fare che segnalare l’accaduto ai carabinieri di Rende.

In un altro caso, sempre a Rende in pieno centro, la vittima esprime preoccupazione per le modalità di effrazione: i ladri sono entrati in casa direttamente dalla porta, chiusa a doppia mandata, e senza danneggiarla, il che fa presumere l’utilizzo di una “chiave bulgara”, attrezzo normalmente utilizzato da “professionisti” dei furti, in quanto richiede una manualità certamente non alla portata di qualunque malintenzionato. In questa circostanza “i ladri hanno preso di tutto”. Insomma “siamo circondati da professionisti che entrano in pieno giorno negli appartamenti con molta eleganza e serenità“. È il commento di una delle vittime.