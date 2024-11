Alla Milano Music Week emerge la realtà cosentina di Tape Lab

- Advertisement -

MILANO – Tape Lab presenta il terzo evento consecutivo nell’ambito della Milano Music Week, “3 Take 3 Round”, un talk che delineerà, attraverso le interviste agli ospiti, luci e ombre delle strade per il successo. L’Enosteria Sociale (Via Pietro Calvi 31, Milano), sarà teatro del talk del 21 novembre nel quale interverranno i seguenti ospiti: Fasma (artista), Nonhassenso (artista, tiktoker), Leopoldo Lombardi (avvocato dello spettacolo), Eugene (musicista, cantante, produttore), Brucaliffo studio (gold sound engineer), moderati da Nico Donvito, giornalista e scrittore.

A seguito del talk saranno presentati i nuovi progetti discografici di artisti emergenti, (Giacomo EVA, Free Love, Laura DJLO, altamarea, Sèdine, Mileto) corredati da esibizioni live e un after party. La mission dello studio di produzione Tape Lab di Arianna Tomaselli e Marco Passarelli è quella di presentare ogni anno un evento che racconti gli aspetti più nascosti della discografia, attraverso le interviste ad artisti e lavoratori del settore come discografici e produttori.

Nel 2022 l’evento “South Generation” e nel 2023 “POV: da emergenti a hitmaker”, hanno reso possibile la continuità di eventi dedicati nell’ambito della Milano Music Week grazie al loro successo.

La Milano Music Week nasce nel 2017 ed è promossa da Comune di Milano, Assoconcerti, Assomusica, FIMI, NuovoIMAIE e SIAE con l’intento di dedicare un’intera settimana alla musica e al suo mercato, in una città che vive da sempre di concerti e appuntamenti musicali.

Milano Music Week è un progetto divulgativo che si rivolge non solo ai fan e agli appassionati di musica, ma anche ai professionisti dell’industria e a coloro che aspirano a diventare addetti ai lavori, che in quella settimana possono stringere contatti, imparare e tenersi aggiornati.