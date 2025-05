Al Question Time in Senato Gasparri ricorda Chicco Occhiuto e propone gli psicologi nelle scuole

- Advertisement -

COSENZA – Dopo quasi un anno e mezzo, la premier Giorgia Meloni è tornata oggi nell’aula del Senato per rispondere al Question Time dei parlamentari. Trasmessa anche in diretta su Raidue, la seduta ha visto la partecipazione del senatore cosentino Mario Occhiuto inquadrato al suo scranno accanto al presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Quest’ultimo, ha preso la parola per illustrare alla presidente del Consiglio un’interrogazione relativa ai recenti dati macro economici ed agli indirizzi di politica economica del governo, esaltando il libero mercato e ribadendo una posizione contraria ai dazi di Trump.

A conclusione del suo intervento, dopo aver ascoltato la risposta di Giorgia Meloni, Gasparri ha ripreso per qualche secondo nuovamente la parola per ringraziare nel merito la premier e per aggiungere: “Confidiamo nella continuità di questa azione. Noi pensiamo alle fragilità, al ceto medio ed alle categorie più fragili. Ed a proposito di fragilità – ha detto l’esponente azzurro – la presenza al mio fianco del senatore Occhiuto mi suggerisce di dirle anche che pensiamo ai giovani più fragili, agli psicologi nelle scuole, all’attenzione a una fascia debole della nostra società”.

Il senatore Mario Occhiuto lo scorso febbraio ha perso tragicamente il figlio Francesco, detto affettuosamente “Chicco”, a causa della caduta dall’ottavo piano della loro abitazione nel capoluogo bruzio. Da quel tragico evento, Occhiuto continua a commuovere l’opinione pubblica attraverso dediche rivolte sui social al ricordo dell’amatissimo figlio, “un ragazzo sensibile, speciale, altruista”. Ascoltando la proposta di Gasparri, Mario Occhiuto ha applaudito, stretto la mano al collega e sussurrato “grazie”.