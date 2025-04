Addio a Papa Francesco, monsignor Checchinato ha fatto visita alla salma del Santo Padre

- Advertisement -

ROMA – Questa mattina monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, ha fatto visita alla salma del Santo Padre Francesco nella cappella di Casa Santa Marta ed ha pregato per la sua anima, affidando alla sua intercessione la nostra Chiesa diocesana. Successivamente ha presieduto l’Eucarestia in San Pietro all’altare della Cattedra; ha concelebrato con lui don Pasquale Panaro, nostro sacerdote diocesano e canonico della Basilica di San Pietro in Vaticano ed altri sacerdoti.

Domani 23 aprile, nel giorno onomastico del Santo Padre, monsignor Checchinato celebrerà il suo ottavo anniversario di episcopato. Fu papa Francesco ha chiamarlo all’episcopato per la Chiesa di San Severo e poi come Arcivescovo di Cosenza-Bisignano.

Il 29 giugno 2023, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, ha ricevuto dalle mani di papa Francesco, nella basilica di San Pietro in Vaticano, il pallio di Metropolita che gli è stato poi imposto il 19 settembre successivo dal cardinal Emil Paul Tscherrig nella Cattedrale di Cosenza.