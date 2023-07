COSENZA – In occasione dell’imminente inizio dell’esodo estivo, Anas ha invitato tutti i concessionari delle aree di servizio della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, a una rinnovata responsabilità e attenzione su qualità ed efficienza dei servizi resi all’utenza. Di maggiore peculiarità sono i lavori di manutenzione ultimati in questi giorni presso l’area di servizio di Cosenza Ovest.

Il Concessionario 4.0, ha ristrutturato radicalmente l’interno dei locali ristoro e dei bagni che, com’è noto, rappresentano i servizi maggiormente fruiti e rappresentativi del livello di qualità del servizio offerto. La ristrutturazione ha riguardato, tra gli altri interventi, la realizzazione di toilettes completamente no touch per garantire la massima igiene per i clienti e l’area ristoro con spazi ottimizzati ed attrezzature completamente digitali. Inoltre, sono in corso le attività di manutenzione dell’area esterna del fabbricato.

Accoglienza, pulizia, comfort e il gradevole design architettonico identificano e anticipano quello che sarà in un prossimo futuro il livello dei nuovi servizi reso all’utenza attraverso l’ammodernamento dell’area. In questa fase infatti è in corso la progettazione esecutiva e l’acquisizione delle autorizzazioni presso gli Enti. I lavori, a cura del concessionario, verranno realizzati in continuità di esercizio sotto il costante controllo di Anas.

Di notevole rilievo culturale, sarà l’iniziativa #StradArt23: L’arte in movimento”. Il progetto sviluppato in partnership tra Anas e la Concessionaria 4.0 in collaborazione artistica con A.P.S. Rublanum, durante il mese e luglio interesserà le Aree di – Lamezia Ovest, Cosenza Ovest e Rosarno Est – e ospiteranno tre artisti di fama nazionale nel campo dello StreetArt. Questa iniziativa darà vita alla prima esperienza di arte urbana lungo la rete autostradale italiana.

La A2 sarà anche un’autentica Autostrada d’Arte in Movimento grazie a questa iniziativa. L’obiettivo del progetto, attraverso l’utilizzo dell’arte murale, è quello di trasformare le stazioni di servizio in vere e proprie opere d’arte in movimento.

Le aree di servizio, tradizionalmente luoghi di ristoro e sosta durante i viaggi, ospiteranno le creazioni degli artisti selezionati, permettendo ai viaggiatori di ammirare opere d’arte in un contesto inaspettato. Le opere presenti nelle diverse aree si fonderanno in un unico racconto, creato dalle sapienti mani degli artisti e dall’intreccio di storie associate all’iniziativa.

Grazie all’accurata selezione degli artisti e al supporto della direzione artistica di A.P.S. Rublanum, le opere saranno incentrate sul tema del viaggio e assumeranno forme artistiche diverse, spaziando dal fumetto all’arte espressiva e narrativa. Sarà un vero e proprio viaggio nell’arte, in cui le tre opere connesse tra loro e connesse al territorio potranno essere spostate da un luogo all’altro, grazie ai supporti rimovibili su cui gli artisti le dipingeranno, per sottolineare l’elemento del movimento.