A Rende un convegno sul tema “Lavoro in sicurezza e dignità del lavoro”

RENDE – Investire nella sicurezza sul lavoro per costruire una società più equa. Ruoterà attorno a questo tema il convegno in programma a Rende presso la sede della società No.Do e Servizi (via Rossini, 43), domani, venerdì 22 novembre con inizio alle ore 15. Su iniziativa dell’Associazione INdiCA, Ingegneria di Calabria, nata su impulso di un gruppo di ingegneri laureati all’Unical negli anni 80, il convegno abbraccerà i due grandi ambiti d’interesse, su cui si vuole richiamare l’attenzione di cittadini, istituzioni, imprese ed enti di governo. Saranno avanzate delle riflessioni e delle proposte specifiche sui temi in questione, con contributi di esperti di elevato profilo nazionale. Ad aprire i lavori che saranno moderati dalla giornalista Rai Gabriella d’Atri, sarà il prof. Domenico Gattuso, presidente di INdiCA.

In programma le relazioni di: Menotti Imbrogno, consulente No.Do. Formazione Academy su “Attività produttive complesse e gestione della sicurezza del lavoro”; Domenico Viggiano, direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza USL Toscana Sud Est su: “Cultura della sicurezza e formazione”; Gianluca Sinfarosa, ispettore tecnico Isp. Territoriale del Lavoro CS su “Patente a crediti, prime indicazioni dell’Ispettorato territoriale del lavoro”; Caterina Perrelli, HR Consultant No.Do. su Ben-Essere a lavoro per una dignità sicura; Domenico Sodaro, esperto in Trasporti, Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Beni culturali su “La vigilanza sui comportamenti pericolosi da parte dei lavoratori”; Simone Celebre, Segretario Gen. FILLEA CGIL Calabria su “Patente a crediti, il punto di vista dell’organizzazione sindacale”; Luciano Di Donato, dirigente Tecnologo, Direzione INAIL, ROMA su” Il passaggio dalla Direttiva macchine 2006/42/CE al Regolamento macchine UE 2023/1230: quali le principali novità nell’ambito della sicurezza del macchinario”; Vincenzo D’Agostino, amministratore delegato Omnia Energia Spa su “Gestione del rischio e aspetti normativi negli impianti fotovoltaici”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, dell’Università della Calabria, dell’Ordine degli ingegneri di Cosenza, dell’Ordine degli architetti di Cosenza, dell’Oice delegazione regionale Calabria. È previsto il rilascio di crediti formativi a ingegneri e architetti che seguiranno i lavori del convegno.