A Rende lo show di Maurizio Battista: risate a crepelle sulle stranezze degli italiani

RENDE (CS) – “Fino a quando non sistemano questo suono fastidioso non posso entrare, non vedo l’ora di vedervi”. La voce del comico nazionale Maurizio Battista risuona da dietro le quinte del Teatro Cinema Garden di Rende, dove ieri sera si è esibito regalando due ore di puro divertimento e dissacrante ironia senza interruzioni. Il cabarettista TV porta in scena una riflessione su ‘Ai miei tempi non era così’. La sua forza? Entrare subito in connessione con il pubblico che coinvolge in maniera arguta, usando qualsiasi spunto per far ridere la gente. Sulla scena, un tavolo pieno di pezzi della sua vita privata, dalle foto nello storico ristorante di famiglia a Roma, alla denuncia di una delle sue ex mogli che lo incolpa di non aver versato gli alimenti per 50mila euro (caso poi archiviato), da cui monta un siparietto con un dialetto romano con cui si fa mordente e sagace.

Sua madre, Anna, morta prematuramente a 42 anni quando lui ne aveva solo 22, è sempre presente con un tatuaggio sul suo braccio e come un dolce e delicato ricordo inframezzato nelle sue gag. Ed è proprio dalle sue sofferenze, anche fisiche tra cui un’acufene che lo tormenta da anni, che Battista parte con le sue saette di ironicità. I luoghi del quotidiano, dall’elettrauto al bar, diventano il pretesto ideale da cui trarre ispirazione per riflettere (e ridere) delle stranezze tipiche dell’italiano medio. Reduce da due matrimoni e risposatosi per la terza volta qualche settimana fa, Battista ci guida alla scoperta di un mondo fatto di quei rituali che appaiono come scene surreali.

Battista, non solo comico ma uomo grande cuore

Oltre ad essere un comico eccezionale, però, non tutti sanno che Maurizio Battista è anche un uomo alla mano e di grande cuore. In sala, lo showman ha offerto il biglietto al pubblico che aveva assisto ai suoi precedenti spettacoli in Calabria (a Catanzaro e Reggio Calabria) che avevano avuto intoppi tecnici riguardanti l’audio tali da rendere difficile l’esibizione in scena.

Alla fine del suo spettacolo a Rende, inoltre, Battista ha omaggiato il pubblico regalando un dvd e facendo una foto ricordo con tutti i presenti in sala (centinaia di persone).

Una serata indimenticabile con cui Battista, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, ha regalato momenti di spensieratezza al pubblico.