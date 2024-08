A piedi da Parigi a Lourdes, don Santo Borrelli sulla tomba di San Francesco di Paola

COSENZA – Don Santo Borrelli è partito lo scorso 22 luglio da una blindatissima Parigi, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi e percorrendo essenzialmente ambienti rurali della regione della “Valle della Loira”, con grande emozione ha coronato il sogno di pregare sulla tomba di San Francesco di Paola, morto il 2 aprile 1507, dopo aver convertito, sul letto di morte, il Sovrano francese Luigi XI. Il tutto in un abbraccio ideale con la Città di Paola dove San Francesco è nato il 27 marzo 1416.

Non è un caso, quindi, che don Santo prima di imbarcarsi sull’aereo per Parigi abbia voluto affidarsi a San Francesco di Paola visitando la Casa Natale e la Basilica allo stesso dedicata e dove sono custodite diverse sue Reliquie. Proprio per tale fine, don Santo e il suo compagno di viaggio, Vincenzo, stanno camminando con un cordone dell’abito Minimo, acquistati a Paola che, simbolicamente, vogliono “collegare” i luoghi più significativi del Santo: quelli della nascita e della morte.

Don Santo, nel suo diario giornaliero, consultabile sulla pagina facebook “Parrocchia San Michele Arcangelo – Donnici Inferiore”, a riguardo ha evidenziato come “…..arrivare dove è morto (S.Francesco-ndr) significa conoscere meglio tutta la sua vita. Significa, soprattutto, imparare ancora di più a vivere facendo tutto per carità di Cristo….”, invitando tutti i lettori ad andare in questi giorni al Santuario di Paola a “….pregare per la pace…..”.

Dopo la sosta a Tours, don Santo proseguirà il suo cammino sperando di arrivare a Lourdes il 22 agosto e ciò in considerazione che il giorno successivo sarà raggiunto da circa 100 pellegrini provenienti da vari Centri della Provincia di Cosenza, per un percorso di fede e preghiera che si protrarrà per circa una settimana.