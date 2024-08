A Montalto Uffugo arriva la ‘Notte dei sogni’: musica, teatro e intrattenimento

MONTALTO UFFUGO (CS) – Una domenica ricca di atmosfere e musica; una vera e propria “Notte dei Sogni”. A Montalto Uffugo domani, andrà in scena una serata ricca di spettacoli musicali, performance teatrali, giochi e intrattenimento per i più piccoli, stand gastronomici e tanto altro ancora. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale Morfeo e prevede diversi momenti.

Si partirà dalle ore 20, con la voce del cantautore cosentino Eraldo Corti che, in un live acustico, accompagnato dalla sua chitarra, proporrà e farà ascoltare al pubblico le sue canzoni. Poi spazio alla band Squeeze per passare al teatro con “Pericolosamente” a cura di Onirica Teatro. Ancora la musica protagonista con la band Chini c’è c’è e la Kiron Live Band. Infine, after show con il dj set Low Met. Per i più piccoli, durante la serata, saranno presenti Minnie e Topolino. Una sesta edizione, quella de “La Notte dei Sogni”, per regalare emozioni, divertimento e tanta buona musica.